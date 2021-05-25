بعد زيادة حالات كورونا.. نصائح "يجب إتباعها" أثناء الإصابة والتعافي



وخلال فترة الإصابة يجب الاهتمام بعدد من الفيتامينات المعينة، فيجب تناول عنصر الزنك الذي يعمل على علاج ضعف في تكرار الحمض النووي الريبي للفيروس لذلك فهو يقلل معدل تكاثر الفيروس ويمكن للمريض أن يأخذ الجرعة الموصى بها وهي 50 مجم في اليوم من الزنك.



كما يجب تناول فيتامين D الذي يمنع عدوى الجهاز التنفسي العلوي، ويحدد الطبيب المعالج الجرعة المسموح بها من فيتامين D خلال فترة الإصابة بكورونا وما بعد الشفاء.





وكذلك فيتامين C الذي يعمل على التهابات الجسم بسبب العدوى، كما يساعد بشكل كبير في زيادة الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها ضد الفيروس، وبالتالي خلق المزيد من الخلايا الليمفاوية لإنتاج المزيد من الأجسام المضادة.





بجانب الكركمين الذي يعد من أهم مكونات الكركم، وهو مقوٍ كبير للمناعة، حيث ثبت أن الكركمين مضاد للبكتيريا والفيروسات، ويساعد أيضًا في تقليل احتقان الصدر والسعال العام والبرد.



نصائح بعد التعافي

فيما وجه الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، مجموعة من النصائح الهامة للمتعافين من فيروس كورونا.



وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "السيدات والسادة المتعافين من كورونا، أولا الحمد لله على سلامتكم، ثانيا برجاء الحرص على اتباع الإجراءات الآتية، الإكثار من شرب المياه بما لا يقل عن 3 لترات على مدار اليوم، الحرص على تناول معلقة عسل نحل يوميا صباحا، وعلى مرضى السكر الحرص على ضبطه، وظهرا طبق سلاطة خضراء بحجم كبير مع عصير الليمون مع عدم الإكثار من أكل المخللات والحلويات المصنعة واستبدالها بالفاكهة الطبيعية، والمشى لفترة لا تقل عن نصف ساعة يوم بعد يوم فى الهواء الطلق، وتعريض الذراعين والساقين لأشعة الشمس المباشرة الساعة الخامسة عصرا يوم بعد يوم".





وتابع الناظر نصائحه قائلا: "الاستحمام بالماء الدافئ وليس الساخن يوميا قبل النوم، وعدم السهر والنوم المبكر والمتواصل لمدة ثمانى ساعات تقريبا، والحرص على الاستمرار والتمسك بجميع الإجراءات الاحترازية من كمامة وتباعد والتطهير وغيرها".

مع زيادة أعداد حالات فيروس كورونا التاجي المستجد، بدأت تظهر عدد من النصائح على الساحة يجب أن يتبعها المصابين وكذلك المتعافين.وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.نصائح في فترة الإصابة