إلقاء الذريعة السمكية من البلطي بفرع النيل بعدد من قرى مركز أجا في الدقهلية



مشيرا إلى أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو الإكتفاء الذاتي للمحافظة من الأسماك ودعم الصيادين..





جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير بحيرات مصر ودعم الثروة السمكية بها وبفرعي النيل، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية



كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، نادر محي الدين مدير عام التنمية الإقتصادية والإستثمار و، فهمي علام مدير إدارة الثروة السمكية بديوان عام المحافظة بمتابعة عملية إلقاء الذريعة السمكية بكمية قدرها مليون زريعة تم توفيرها من مفرخ المنزلة وتم إلقاءهم بالنيل بقرية الكرامة والسلامية بمركز أجا وذلك بحضور رحاب المزين رئيس مركز أجا والمهندس إبراهيم طلعت مدير مكتب مصايد المنصورة..وقال المحافظ ان ذلك يأتي في إطار خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة.