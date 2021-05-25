محمد صلاح يفقد مركزه لصالح رياض محرز

اختار موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات النجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن تشكيلة العام المثالية للبريميرليج.





وساهم رياض محرز في تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب بطل "البريميرليغ" للموسم الحالي (2020-2021)، وذلك للمرة الثانية منذ انضمامه للفريق، والثالثة له شخصيا، حيث سبق وأن فاز مع ليستر سيتي عام 2016.





وشهدت التشكيلة المثالية للموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفقا لموقع "هوسكورد"، غياب النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، ثاني هدافي البريميرليغ هذا الموسم.





ودخل لاعبو 5 أندية فقط في التشكيلة، وهي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأستون فيلا وتوتنهام وبيرنلي، بينما لم يدخل التشكيلة





وجاء التشكيلة المثالي "للبريميرليغ" للموسم (2020-2021) كالتالي، وذلك وفقا لموقع "هوسكورد" العالمي:





لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا).





لخط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) – هاري ماغواير (مانشستر يونايتد) – جيمس تاركوفسكي (بيرنلي) – وان بيساكا (مانشستر يونايتد).





لخط الوسط: جاك غريليش (أستون فيلا) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) – رياض محرز (مانشستر سيتي).





لخط الهجوم: هاري كين (توتنهام) – أولي واتكينز (أستون فيلا).





وشارك رياض محرز (30 عاما) في 27 مباراة فقط من أصل 38 ممكنة في الدوري الإنجليزي الممتاز، منها 23 مباراة كأساسي و4 كبديل، في حين بقي على دكة البدلاء 10 مرات، ولم يستدع لمباراة واحدة، وكان ذلك أمام ليفربول في الجولة الثامنة من الدوري، ورغم ذلك نجح قائد منتخب الجزائر في تسجيل 9 أهداف وصناعة 6 أخرى.





وتألق رياض محرز بشكل لافت في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقاد مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية لبطولة "التشامبيونز ليغ"، حيث سيكون على موعد مع تشيلسي، يوم السبت المقبل، على ملعب "الدراغاو" في مدينة بورتو البرتغالية.