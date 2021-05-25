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حزب الشعب الجمهوري التركي يهاجم أردوغان ونظامه بسبب الضرائب

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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انتقد مستشار الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أردوغان توبراك، فرض الحكومة التركية زيادة جديدة على ضريبة الاستهلاك الخاص على منتجات الوقود بنسب 54% و78% و189%، وقال إن السلطة التي طلبت العفو من الأمة بسبب تبعات إجراءات مكافحة جائحة كورونا دمرت الأمة بالضرائب الجديدة.

 

وقال عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «هناك زيادة على ضريبة الاستهلاك الخاص على منتجات الوقود، وهناك ارتفاع في الأسعار من النقل للكهرباء، ومن الخبز إلى خيط الإبرة، ومن ثم يعم الفقر والتضخم».

 

وتابع توبراك أن «سلطة الحكومة التركية التي طلبت العفو من الأمة، وبعد ثلاثة أيام مباشرة فرضت زيادات ضريبية، دمرت الأمة، وأن ضرائبها تطول فقط أبناء الشعب وليس المافيا».

 

جدير بالذكر أن تركيا بدأت بتطبيق قرار الرئيس رجب طيب أردوغان، بإقرار زيادة في ضريبة الاستهلاك الخاص على منتجات الوقود بنسبة 54% و 78% و 189%، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار البنزين.

 

ووفقًا لما نقلته جريدة «سوزجو» التركية، وبحسب القرار الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية، فقد زادت ضريبة الاستهلاك الخاص على البنزين والديزل وغاز البترول المسال وبعض منتجات الوقود بنسبة 54% و 78% و 189%

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ضرائب تركيا تركيا اردوغان ونظامه

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