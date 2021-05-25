عاجل - محمد صلاح لاعب الموسم في ليفربول

توج الدولي المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول الانجليزي للموسم المنتهي 2020/2021.





وأعلن الموقع الرسمي لفريق ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن حصول محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الفريق.





وقدم محمد صلاح مهاجم ليفربول أداءً مميزًا خلال الموسم المنتهي 2020-2021 بكافة المسابقات، والذي نجح في الحصول على المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدف، بفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم توتنهام.





كما تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل 6 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا، و3 بكأس الاتحاد الإنجليزي.





وفي المجمل، شارك محمد صلاح فى 51 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات، بواقع 37 مباراة في الدوري الإنجليزي، 10 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس الاتحاد الإنجليزي، بمباراة كأس رابطة المحترفين، مباراة بالدرع الخيرية.



