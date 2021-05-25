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رئيس الوزراء يفتتح مجمع صناعي لإنتاج أجهزة الطهي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور ممدوح العربي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة " العربي"،  المُجمع الصناعيّ للمجموعة بمدينة قليوب، المتخصص في إنتاج أجهزة الطهي. 

وفي مستهل جولته بأرجاء المُجمع الصناعيّ الجديد، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا مهما في مسيرة النهضة التنموية التي تقوم بها مصر حاليا في مختلف القطاعات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال: لقد حققنا خطوات ملموسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولا تزال أمامنا بعض التحديات، ولذا فمن الضروري مشاركة القطاع الخاص في مواجهة هذه التحديات، والتي من بينها ضرورة العمل على توفير مليون فرصة عمل سنوياً، في ظل ظروف صعبة؛ نظرًا لجائحة كورونا.

كما أكد رئيس الوزراء سعي الدولة إلى توطين مختلف الصناعات، وتعظيم المُكّون المحلي في التصنيع، إلى جانب الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعات، باعتبار أن الصناعة ستقود قاطرة التنمية في المرحلة المقبلة.

واستمع رئيس الوزراء لعرض تقديمي من المهندس محمد صلاح العربي، مدير مصنع البوتاجاز، حول المجمع الصناعي الجديد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المُجمع الجديد تم تأسيسه على مساحة ٢٧ ألف متر، ويوفر ما يقرب من ٢٠٠٠ فرصة عمل، ويضم مصنعين؛ أحدهما لإنتاج البوتاجازات بطاقة إنتاجية تصل إلى ٥٠٠ ألف وحدة سنويا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى ٧٠%.

ويُغطي المصنع احتياجات السوق المصرية، وأسواق: أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ، وتم تجهيز المصنع بأعلى مستوى من الدقة التي تتيح كما هائلا من البيانات والمعلومات، التي يتم من خلالها تتبُّع المنتج في السوق وتحليل كل ما يخصه، سواء في مراحل التصنيع أو الاختبار، كما تم تجهيزه طبقا لمواصفات الجودة القياسية المصرية والأوروبية لأجهزة الطهي، لافتا إلى أن المصنع حصل على العديد من شهادات الجودة العالمية ومنها الأيزو ٩٠٠١ ، والجيزة للسلامة والصحة المهنية ٤٥٠٠١، وأيزو ٥٠٠٠١ في ترشيد الطاقة، بالإضافة إلى شهادات أمان الغذاء وعلامة المطابقة الأوروبية،  والحفاظ على البيئة، موضحا أن المصنع ينتج ٢٠ موديل تتميز بالأمان الكامل . 

وخلال تواجده بمصنع البوتاجاز، تعرف رئيس الوزراء ومرافقوه على مراحل التصنيع التي تتم داخل المصنع، ومن بينها المكابس ومنطقة الدهان، كما تفقدوا ماكينات التصنيع، وبعض النماذج لمكونات التصنيع المحلي والمستوردة المستخدمة في كافة مراحل التصنيع، وتساءل رئيس الوزراء عن نسبة المكون المحلي، فأوضح المهندس محمد العربي أنه يتم التصنيع بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 70% ومن المخطط زيادة نسبته خلال الفترة المقبلة، كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه خط سير إنتاج البوتاجاز، انتهاءً بمرحلة نقل المنتج في صورته النهائية عبر المصاعد؛ تمهيدا للتوزيع.

وأدار رئيس الوزراء حوارا مع عدد من عمال المصنع،  واستفسر عن المسافة بين مقر المصنع ومنازلهم، موضحين أنه روعي أن يكون العمال من المناطق المحيطة بمقر العمل،  كما استفسر عن رواتبهم، وظروفهم الصحية في ظل أزمة كورونا، مؤكدين أن إدارة المصنع تراعي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

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وزيرة التجارة والصناعة محافـظ القليوبيــة مجمع المصانع صناعة البوتجازات رئيس الوزارء المسيرة التنموية

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