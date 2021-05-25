Advertisements

غرفة سفر وسياحة الإسكندرية تتخذ إجراء جديد بخصوص تطعيم العاملين ضد كورونا

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
قال علي المناسترلى رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فرع الاسكندرية إنه تم التواصل مع مسئولى وزارة الصحة في الإسكندرية وذلك للتنسيق لتطعيم أصحاب شركات السياحة والعاملين بها فى مقر الغرفة بالاسكندرية.

وأشار المانسترلي إلى أن تلك الخطوة تأتي لتجنيب العاملين بالقطاع السياحي وضعهم على قوائم الانتظار في مكاتب الصحة لأعطائهم الاولوية فى الحصول علي التطعيم في يوم محدد داخل مقر الغرفة.

ويأتي ذلك فى إطار دور الغرفة فى العمل لصالح شركات السياحة وكذلك دورها المجتمعى للمساهمة للحد من اّثار جائحة كورونا والتى كان لها اثار سلبية على قطاع السياحة عامة وشركات السياحة على وجه الخصوص.

وكذلك تأتي في ظل مافرضته الظروف من حتمية تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد ليتاح لقطاع السياحة العودة للعمل حيث أن تلقى اللقاح اصبح من اشتراطات السفر والتنقل بين الدول ولعودة الحياة لطبيعتها.
غرفة سفر وسياحة الإسكندرية تتخذ إجراء جديد بخصوص تطعيم العاملين ضد كورونا
غرفة سفر وسياحة الإسكندرية تتخذ إجراء جديد بخصوص تطعيم العاملين ضد كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. البيت الأبيض يعلق على الاتصال الثاني بين بايدن والسيسي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يؤجل حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ 37 دقيقة

صلاح يترك مكانه المفضل لـ"محرز"

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك المثير على المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تصنيف ريال مدريد وبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

منذ يوم

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 18 ساعة

فيلم 'وقفة رجالة" تسبب فى بتر قدم شريف دسوقي.. تعرف على القصة كاملة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

سياحة الإسكندرية: نسب الإشغالات الفندقية تتجاوز 90% رغم انتهاء إجازة العيد

رئيس غرفة السياحة: الإسكندرية لديها تاريخ كبير في تنظيم المؤتمرات وتحتاج التسويق

'المانسترلي': منح اليخوت امتيازات سينعش السياحة الأوروبية والعربية بالثغر

جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول مع غرفة السياحة لتدريب الطلاب )صور)

"المانسترلي": الاتفاق على تنظيم رحلات لشركات السياحة المصرية إلى أوغندا

وزيرة الصحة تتابع سير العمل بمراكز لقاح فيروس كورونا بالمحافظات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:44 م

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

تعرف على تصنيف ريال مدريد وبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

03:30 م

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

10:51 ص

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

10:26 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»