غرفة سفر وسياحة الإسكندرية تتخذ إجراء جديد بخصوص تطعيم العاملين ضد كورونا

قال علي المناسترلى رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فرع الاسكندرية إنه تم التواصل مع مسئولى وزارة الصحة في الإسكندرية وذلك للتنسيق لتطعيم أصحاب شركات السياحة والعاملين بها فى مقر الغرفة بالاسكندرية.



وأشار المانسترلي إلى أن تلك الخطوة تأتي لتجنيب العاملين بالقطاع السياحي وضعهم على قوائم الانتظار في مكاتب الصحة لأعطائهم الاولوية فى الحصول علي التطعيم في يوم محدد داخل مقر الغرفة.



ويأتي ذلك فى إطار دور الغرفة فى العمل لصالح شركات السياحة وكذلك دورها المجتمعى للمساهمة للحد من اّثار جائحة كورونا والتى كان لها اثار سلبية على قطاع السياحة عامة وشركات السياحة على وجه الخصوص.



وكذلك تأتي في ظل مافرضته الظروف من حتمية تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد ليتاح لقطاع السياحة العودة للعمل حيث أن تلقى اللقاح اصبح من اشتراطات السفر والتنقل بين الدول ولعودة الحياة لطبيعتها.