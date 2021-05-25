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تحرير 43 مخالفة تموينية متنوعة ضمن حملات ضبط الأسواق بقنا

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، شنت حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة أسفرت عن ضبط 43 مخالفة تموينية متنوعة.

و أوضح محافظ قنا، بأن الحملات تأتي في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.

و أشار محافظ قنا، إلي أن الحملات التموينية مستمرة في شن الحملات اليومية على الأسواق، والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه أوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، أن الحملات التفتيشية نجحت خلال تلك الفترة في تحرير محضر 600 شيكارة ملح طعام وزن 25 كجم للشيكارة الواحدة مجهولة المصدر، وتحرير محضر بـ 18 كرتونة زيت طعام مجهولة المصدر وتحرير محضر لحوم مفرومة مجهولة المصدر.

و أضاف السيد، كما تحرر 25 محضر عدم الإعلان عن الأسعار و2 مخالفة عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، و6 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر نقص وزن في رغيف الخبز ومحضر عدم نظافة أدوات العجن، و3 محاضر مغلقة، و2 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

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