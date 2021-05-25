استطلاع رأي يكشف منافسي أردوغان في ماراثون الانتخابات الرئاسية

كشفت نتائج استطلاع رأي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيخسر السباق في الانتخابات الرئاسية القادمة، إذا واجه أحد ثلاثة منافسين بينهم عمدة بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وتشير نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "متروبول" للأبحاث، إلى أن أردوغان سيخسر السباق في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية، إذا كان أحد منافسيه بالجولة الثانية عمدة بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أو عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش، أو زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار.

وبحسب النتائج التي كشفها رئيس مؤسسة متروبول، أوزار سنجار، فإنه إذا كان المرشحان في الانتخابات الرئاسية هما أردوغان وأكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، فإن 39% من المقترعين الأتراك سيصوتون لأردوغان و50% لأكرم إمام أوغلو.