وزير الزراعة يوافق على 417 مليون جنيه تمويل جديد للمشروع القومى للبتلو





قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير - وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى وافق على اعتماد مبلغ 417 مليون جنيه لعدد 2,913 مستفيد من صغار المربين لتربية وتسمين أكثر من 27 الف رأس ماشية محلية ومستوردة ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 4.5 مليار جنية لحوالى 28 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 305 ألف رأس ماشية.





الصياد كلف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى او مستورد، مع توفير كافة اوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.





من ناحيته قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن المشروع القومى للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء.





وأضاف ان ما تم إقراضه وتمويله للإستفادة من المشروع القومى للبتلو خلال العام الماضى 2020 وحتى الآن حوالى 80% من جملة ما تم صرفه وتمويله خلال الفترة من 2017 وهذا يبين ما حققه المشروع القومى للبتلو من نجاحات نحو الهدف المرجو منه.





من ناحية اخرى يمكن التقدم للإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).