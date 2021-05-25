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مصطفى درويش يدعم شريف دسوقي عقب بتر قدمه

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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دعم الفنان مصطفى درويش الفنان شريف دسوقي عقب بتر قدمه أثناء إجرائه عملية جراحية.

وكتب "درويش" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: " للأسف خبر بتر رجل شريف دسوقي حقيقي ادعوله يا جماعة والله الواحد ما عارف يعمل ايه"

وأضاف" درويش":"الله يقويك يا شريف ويشيل عنك كل اللي إنت فيه إنت ماتستاهلش كل ده استغفر الله العظيم يارب، ربي إني لا أسالك رد القضاء ولكني أسالك اللطف فيه، ادعوله ربنا يقويه محنة صعبة أوي"

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