معلومات لا تفوتك عن عدوى الفطر الأصفر

الفطر الأصفر .. انتاب العالم حالة من الذعر والقلق عقب ظهور العديد من البيكتيريا والفيروسات والطفيليات المميتة كرد فعل لضعف المناعة ولاسيما عند مرضى كورونا، وعلى رأسها الفطر الأسود والأصفر والأبيض.





الفطر الأصفر





وزاد بحث الكثيرين عن عدوى الفطر الأصفر وذلك بعد أسام قليلة من ظهور الفطر الأسود والأبيض، والتي تتعلق بعها بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ظهور أولى حالات الفطر الأصفر





وكشف الهنديون عن ظهور أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأصفرمحذرين من خطورة هذه الفطريات التي تعد أشد خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء.





وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الكرام أبرز المعلومات عن الفطر الأصفر في السطور التالية:





مخاطر عدوى الفطر الأصفر





توجد العديد من المخاطر الشديدة التي تنتج عن انتقال عدوى الفطر الأصفر للأشخاص، والتي يعتبرها الخبراء أنها أكثر حدة من الفطرين الأخريين، حيث يمتلك القدرة على الانتشار السريع داخل الجسم قبل ظهور الأعراض.









أعراض عدوى الفطر الأصفر





التعب والإرهاق والخمول.





اضطراب الجهاز الهضمي





فقدان الشهية.





ضعف التمثيل الغذائي.





فقدان الوزن.





العيون الغائرة.





التسربات القيحية.





خلل الأعضاء وربما فشلها.





بطئ التئام الجروح.







