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"صناعة النواب" توافق على موازنة هيئة الثروة المعدنية

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020 2021 بشأن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

.ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، علي موازنة هيئة الثروة المعدنية

من جانبه، أكد النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، أن مستقبل مصر في التنمية يعتمد بشكل كبير على النهوض بقطاع الثروة المعدنية في مصر، مطالبًا بضرورة ربط حوافز الهيئة بالاكتشافات الجديدة، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الجديدة ستكون نقله كبيرة الاقتصاد الوطني.

كما طالب رئيس صناعة النواب من هيئة الثروة المعدنية بيان بإجمالي المحاجر المستغلة والغير مستغله وخطه العمل في المستقبل مع الاستعداد من لجنه الصناعة بتوفير أي دعم تشريعي القانون يساهم في تعظيم عوائد هيئة الثروة المعدنية.

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