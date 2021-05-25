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أول تعليق من أشرف زكي عقب بتر قدم شريف دسوقي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أجرى الفنان شريف دسوقي عملية جراحية أسفرت على بتر قدمه.

و قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن النقابة تدعم وتكفل جميع أعضائها، لذلك تكفل الفنان شريف دسوقي لكونه فرد منها، وطلب من الجميع الدعاء له.

وكانت الفنانة بدرية طلبة أعلنت مساء أمس عن بتر قدم الفنان شريف دسوقي، من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "طلبة" قائله: "عن تجربة عشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه، ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير".

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