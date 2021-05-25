في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمباراة نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي نهاية الأسبوع الجاري.

واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، على قائمة الراحلين نهاية الموسم.

وأعطى موسيماني الضوء الأخضر لرحيل كلا من والتر بواليا ومحمد كهربا ومروان محسن بعد أن تراجع مستوى الثلاثي هذا الموسم.

كما قرر موسيماني الاستغناء عن ناصر ماهر ومحمود وحيد الظهير الأيسر للفريق، بعد أن اقترب الأهلي من حسم صفقتي كريم فؤاد والمغربي سفيان رحيمي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نهضة بركان المغربي في المباراة المقرر لها الجمعة القادم الموافق 28 مايو الجاري على ملعب جاسم بن حمد بقطر.