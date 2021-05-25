صحيفة بريطانية تلمح لعودة بوكيتينو إلى توتنهام

كشفت تقارير صحفية بريطانية أنه من المحتمل أن يعود الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي إلى فريقه السابق توتنهام الإنجليزي.









وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن المدير الفني الأرجنتيني على إستعداد لترك باريس سان جيرمان والعودة إلى تدريب توتنهام.









وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن باريس سان جيرمان كان قد أعلن عن التعاقد مع بوكيتينو في يناير الماضي عقب إقالة الألماني توماس توخيل المدير الفني الحالي لتشيلسي الإنجليزي.









وألمحت الصحيفة البريطانية أن أن عودة بوكيتينو إلى توتنهام لا تبدو واردة لأن المدير الفني الأرجنتيني وصل للتّو إلى الفريق الفرنسي ولذلك سيكون رحيله شبه مستحيل.