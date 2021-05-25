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عاجل - ليفربول يحسم صفقة من العيار الثقيل

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
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بات ليفربول، الذي احتل المركز الثالث في ترتيب فرق البريميرليج هذا الموسم، قريبًا للغاية من حسم صفقته الأولى هذا الصيف.

وقالت شركة "سكاي" الإعلامية، إن النادي الإنجليزي، اقترب من إتمام صفقة انتقال إبراهيما كوناتي، مدافع لايبزيج.

وأشارت استنادًا إلى موظف في شركة "سكاي إيطاليا"، إلى أن كوناتي اجتاز بالفعل الاختبار الطبي، وأن اللاعب وليفربول اتفقا على إبرام عقد يستمر حتى 2026.

وكانت العديد من وسائل الإعلام الألمانية ذكرت في وقت سابق، أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى إيضاح في الصفقة.

وسيضم ليفربول كوناتي اعتمادًا على بند الشرط الجزائي في عقده مع لايبزيج، وينص على حصول النادي على 40 مليون يورو في حال فسخ العقد.

بهذا سيكون كوناتي ثاني لاعب قلب دفاع يرحل عن لايبزيج، بعد دايو أوباميكانو الذي سينتقل إلى بايرن ميونخ في الصيف المقبل.

ولتعويض هذا النقص ضم لايبزيج يوسكو جفارديول من دينامو زغرب، ومحمد سيماكان من نادي ريسينج ستراسبورج.

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