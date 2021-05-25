وكيل "نقل النواب" يطالب بإنشاء شركة للنقل النهري لتخفيف العبء على النقل البري





وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على موازنه الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة.



وجاءت تقديرات الموازنه العامه للعام المالي الجديد ٢٠٢١٢٠٢٢ بلغت ٢.٢٥٦.٧٦٠مليار جنيه، كما بلغت الخطة الاستثمارية لها للعام المالي الجديد ٥٩.٥٠٠ مليون جنيه



كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، على موازنه الهيئة العامة للنقل النهري، وجاءت تقديرات الموازنه العامه للعام المالي الجديد ٢٠٢١٢٠٢٢ بلغت ٦٣٢.٧٣٣ مليون جنيه، كما بلغت الخطة الاستثمارية لها للعام المالي الجديد ٥٦٨.٢٣٣ مليون جنيه.



من جانبه، طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنه النقل والمواصلات، بضرورة إنشاء شركة للنقل النهري، حيث أنها ستخفف من عمليات النقل البري، مؤكدًا على أهمية مجري نهر النيل والأثر الملاحي له، بالاضافة إلى أن قطاع النقل النهري لا يرقي إلى المستوي المطلوب منه وأرقام الإيرادات والمصروفات لا يرقي للتحدث فيها، ولابد من زيادة عمليات التكريك حتي نتجنب شحوط المراكب السياحية، ولابد من صيانه مستمرة للأهوسه.





وأشار النائب وحيد قرقر، إلى زيادة نقل البضائع عن طريق النقل النهري خاصة السلع التموينية عن طريق ربط بين ميناء الاسكندرية، وميناء دمياط وعمل برتوكول تعاون بين وزارة النقل ووزارة التموين.

