ما هو حكم ثقب الأنف بغرض التزين؟ الإفتاء تجيب

ورد لدرا الإقتاء المصرية سؤالًا صفحتها الرسمية على الفيسبوك، مفاداه ما هو حكم ثقب الأنف بغرض التزين؟ .





وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ثقب الأنف للزينة ليس حرامًا، بشرط أن لا يكون مخالفًا للأعراف والتقاليد.





كما أوضح عبد السميع أنه في بعض البلدان يكون ثقب الأنف أولى من ثقب الأذن، وتزيين المرأة يكون في الأنف أحيانا لا في الأذن.



