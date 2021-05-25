Advertisements

ما هو حكم ثقب الأنف بغرض التزين؟ الإفتاء تجيب

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 05:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
ورد لدرا الإقتاء المصرية سؤالًا صفحتها الرسمية على الفيسبوك، مفاداه ما هو حكم ثقب الأنف بغرض التزين؟.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ثقب الأنف للزينة ليس حرامًا، بشرط أن لا يكون مخالفًا للأعراف والتقاليد.

كما أوضح عبد السميع أنه في بعض البلدان يكون ثقب الأنف أولى من ثقب الأذن، وتزيين المرأة يكون في الأنف أحيانا لا في الأذن.

وأكد على  مراعاة العرف في هذا الصدد أمر هام، والأمر الآخر هو ألا يكون في ذلك إيذاء للنفس، وأن يكون الضرر الناتج عنه محتملًا، ولابد من أن يتم تحت إشراف طبيب وبهذا يكون جائزًا وليس فيه شيء، طالما منع دخول أدوات غير معقمة ملفتًا إلى أن مراعاة مبادئ السلامة وأصولها أساس جوازه.

أخبار تهمك

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 8 ساعات

سر عدم تظلم الزمالك على عقوبة نجم الفريق

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تصنيف ريال مدريد وبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أمير قطر يدعو السيسي لزيارة الدوحة

منذ أقل من ساعتين

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ يوم

برشلونة يخطط لضم نجم ألكمار

منذ أقل من ساعة

عاجل - ليفربول يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات الزمالك الـ5 القادمة

منذ ساعة و 20 دقيقة

موسيماني يدرس الدفع بالساحر أمام نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي

منذ 39 دقيقة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:44 م

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

10:51 ص

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

04:59 م

عاجل - ليفربول يحسم صفقة من العيار الثقيل

05:02 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»