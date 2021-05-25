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ما هو حكم ثقب الأنف بغرض التزين؟ الإفتاء تجيب
الثلاثاء 25/مايو/2021 - 05:45 م
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ورد لدرا الإقتاء المصرية سؤالًا صفحتها الرسمية على الفيسبوك، مفاداه ما هو حكم ثقب الأنف بغرض التزين؟.
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ثقب الأنف للزينة ليس حرامًا، بشرط أن لا يكون مخالفًا للأعراف والتقاليد.
كما أوضح عبد السميع أنه في بعض البلدان يكون ثقب الأنف أولى من ثقب الأذن، وتزيين المرأة يكون في الأنف أحيانا لا في الأذن.
وأكد على مراعاة العرف في هذا الصدد أمر هام، والأمر الآخر هو ألا يكون في ذلك إيذاء للنفس، وأن يكون الضرر الناتج عنه محتملًا، ولابد من أن يتم تحت إشراف طبيب وبهذا يكون جائزًا وليس فيه شيء، طالما منع دخول أدوات غير معقمة ملفتًا إلى أن مراعاة مبادئ السلامة وأصولها أساس جوازه.
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