"التخطيط" تناقش مسح الدخل والإنفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي





أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك باعتباره من أهم المسوح الأسرية التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء موضحة أن المسح يوفر قدرا كبيرا من البيانات الموثوقة في قياس مستوى معيشة الأسرة والفرد بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات لقياس الفقر وكذا تطوير برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج "تكافل وكرامة" ومبادرة "حياة كريمة" وتوفير مؤشر سعر المستهلك حيث يمثل مؤشرا مهما للتضخم ويوفر بيانات لتطوير الحسابات القومية.





جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم الثلاثاء حول اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عددا من الموضوعات المهمة حيث ناقش أحد اللقاءات نتائج مسح الدخل والإنفاق ومسح القوى العاملة.





وتناولت السعيد الحديث حول انخفاض معدل الفقر إلى أدني مستوي له منذ 20 عاما ( 1999 ) من 32.5% إلى 29.7% مع استهداف خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في عام 2021 2022/ في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة العام ذاته مع توقعات بانخفاض معدل الفقر 1.5% سنويا في الأعوام القادمة.





وأشارت السعيد إلى قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء عددا من الدراسات والبحوث المجتمعية والتي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية وكذا أثر الجائحة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتأثيراتها على الأحوال الاقتصادية والصحية في المجتمع.





واوضحت أن تلك الدراسات والبحوث ساهمت في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة وسياسات مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.