رئيس جامعة كفر الشيخ: إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا أثناء الإمتحانات





عقد مجلس جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة على صبري، وأعضاء المجلس.



وصادق المجلس على محضر اجتماع مجلس الجامعة بجلسته رقم "۱۹٣"المنعقدة بتاريخ 2742021م، ومحضر اجتماع مجلس الجامعة الطاري بجلسته رقم "۱۹٤" المنعقدة بتاريخ 1852021م،ومحضراجتماع مجلس العمداء بجلستة رقم "146" المنعقدة بتاريخ 952021م،ومحضراجتماع لجنة المختبرات والأجهزة العلمية بجلسته رقم "۱۷۲" بتاريخ 552021م،ومحضر إجتماع مجلس إدارة الشئون الطبية بجلستة رقم "٥" بتاريخ 18٥2021م،و محضر إجتماع مجلس المركز الدولي لادارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بجلستة رقم "٧٤" بتاریخ 2742021م، ومحضر اجتماع مجلس إدارة مشروعات تطوير الأداء الجامعي بجلستة رقم "۱۰۹" بتاريخ 2742021 م.



ووجه رئيس الجامعة الشكر للعمداء على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة المتخذة قبل وخلال العام الدراسي، مشددا على الالتزام بتطبيق واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب بما يضمن حسن سير الامتحانات وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والاستفادة من كافة إمكانيات الجامعة في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط طبقًا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، مع استمرار تطبيق جميع القواعد المعمول بها في الفصل الدراسي الأول من حيث الاعتذارات عن دخول الامتحانات لمرضى كورونا أو المتخوفين.