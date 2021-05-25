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برشلونة يخطط لضم نجم ألكمار

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع أحد نجوم الدوري الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن النادي الكتالوني يرغب في الحصول على خدمات الهولندي أوين وينديل الظهير الأيسر لألكمار الهولندي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة غيّر خططه بشأن مركز الظهير الأيسر وقرر اقتحام سوق الانتقالات بعد تصريحات المدير الفني للفريق الهولندي رونالد كومان.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن الشيء الجيد هو أن وكيل أعمال وينديل هو مينو رايولا الذي تربطه علاقة ممتازة مع خوان لابورتا رئيس برشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن قيمة الصفقة قد تصل إلى حوالي 15 مليون يورو لكن يجب بيع الظهير الأيسر الإحتياطي في الفريق جونيور فيربو أولًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ينديل البالغ من العمر 21 عاماً خاض في الموسم الحالي 43 مباراة مع ألكمار، سجل خلاله هدفين وصنع 6 أهداف آخرين وتم استدعائه إلى قائمة المنتخب الهولندي الأولية من أجل اليورو.

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