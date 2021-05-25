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عاجل.. الدواء تحذر من استخدام أدوية السكري في إنقاص الوزن

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أكدت هيئة الدواء المصرية خطورة استخدام المستحضرات الدوائية الخافضة لمستوى السكر بالدم في إنقاص الوزن، وعلاج السمنة، حيث أنه بالبحث تبين أن العديد من الأدوية التي تستخدم لعلاج السكري " من النوع الثاني" يعمل كل منها بطريقة مختلفة من أجل خفض مستوى السكر في الدم، وقد يلجأ البعض لاستخدام تلك الأدوية بغرض إنقاص الوزن؛ وهو ما يترتب عليه أضرارا بالغة مثل " انخفاض مستوى السكر بالدم، الغثيان، الإسهال، التهاب الحلق، الصداع"، كما أن بعض هذه الأدوية تستخدم بحذر شديد مع مرضى الكبد والكلى والقلب.

وطالبت الهيئة السادة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، أو الدعايا الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أدوية السكر في إنقاص الوزن، مشددة على أهمية استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول الأدوية.

كما ترحب هيئة الدواء المصرية بتلقي استفسارات السادة المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية، والذي يقدم خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بالتناول الآمن للأدوية، من خلال خدمات البلاغات الإلكترونية " خدمة استشارة دوائية" على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية https:www.edaegypt.gov.eg.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، وحصوله على دواء آمن وفعال، كذلك ترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

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