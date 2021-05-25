الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي

استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان، احتجاجا على احتجاز مواطنين أردنيين في إسرائيل.

وقالت الخارجية في تغريدة عبر "تويتر: "استدعت اليوم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الإسرائيلي في عمان، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة بخصوص احتجاز مواطنين أردنيين في إسرائيل وطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع الحادثة ومع المواطنين وضرورة احترام كافة حقوقهما القانونية والإنسانية والإفراج عنهم".