كريمة منصور لـ"الفجر الفني": كوميكس "ماما ست لطيفة نادرة" أسعدني.. ولابد من تسليط الضوء على الرقص المعاصر "حوار"

فى البداية.. حدثينا عن كيفية ترشيحك لدور والدة مؤنس فى مسلسل "لعبة نيوتن"؟

ما الذى حمسك للمشاركة فى مسلسل "لعبة نيوتن"؟

كيف استقبلت ردود أفعال الجمهور على شخصية "ناريمان"؟

هل تجسيدك لدور والدة "مؤنس" كان مقلقا؟

كيف استعديت لشخصية والدة مؤنس؟

ما تعليقك على الكوميكس المنتشرة "ماما ست لطيفة نادرة"؟

حدثينا عن تجربتك فى مسلسل "لعبة نيوتن"؟

ما تعليقك على القضايا التى تناولها العمل مثل الاغتصاب الزوجي، حلم الجنسية الأمريكية؟

كيف كان تعاونك مع النجمة منى زكي؟

كيف تري شخصيات العمل ؟

ما المسلسلات التى كنت تتابعها فى شهر رمضان

ما المسلسل الذي كان منافسا لـ"لعبة نيوتن"؟

ما تعليقك على الرقص المعاصر فى مصر؟

ما مقترحاتك للاهتمام بالرقص الشرقي فى مصر؟

ما جديد كريمة منصور خلال الفترة المقبلة؟









كيف كانت بداياتك فى مجال التمثيل؟

أنا خريجة معهد سينما قسم سيناريو، وحصلت على بكالوريس وماجستير في الرقص المعاصر في إنجلترا، ثم أسست مركز القاهرة للرقص المعاصر وشغلت منصب مدرس مساعد سابق في معهد البالية والجامعة الأمريكية أيضاً، شاركت بدور صغير في مسلسل "سابع جار" وأيضاً في فيلم قصير من أجل محاربة الإيدز مع سلمى أبو ضيف وأحمد مالك مع UNAIDs، وقمت باخراج اكثر من ٢٥ عرضاً كمؤدية وكمخرجة.

جسدت دور "ناريمان" والدة الشيخ مؤنس، الذى لعب دوره الفنان محمد فراج، خلال أحداث مسلسل "لعبة نيوتن"، وكانت علاقته بها غير جيدة لأنها مدربة رقص، وصفها "بدر"، الذى جسد شخصيته الفنان سيد رجب، ب"اللطف النادر"، هذه الجملة التى تصدرت مواقع السوشيال ميديا.التقي "الفجر الفني" بالفنانة كريمة منصور، لتكشف لنا تجربتها فى مسلسل "لعبة نيوتن"، كيف استقبلت ردود الفعل على شخصية "ناريمان"، كيف كان تعاونها مع النجمة منى زكى، بداياتها فى مجال التمثيل، تعليقها على الرقص المعاصر، وكيفية الاهتمام به.تم ترشيحي للدور من خلال المخرج تامر محسن، عندما شاهد لى بعض الأعمال، بالإضافة إلى خلفيتي عن الرقص المعاصر، لأن الشخصية مدربة رقص معاصر، ومن ثم تم التواصل معى.أنا من أشد المعجبين بالمخرج تامر محسن وشعرت إني في يد أمينة معه وهو على المستوى الإنساني رجلا محترماً ومخرجا عبقريا، وكنت متوقعة أن الشخصية هتنال إعجاب الجمهور كما حدث.سعيدة جدا بردود أفعال الجمهور على شخصية "ناريمان"، رغم أن مساحة الدور غير كبيرة، إلا أن الدور كان له معنى ومؤثر ومكتوب بشكل جيد جداً.قلقت طبعا، ولكن من أصعب أن أقول للمخرج تامر محسن لا، لأني أعلم جيدا أنه مخرج ممتاز والشخصيات ستخرج مميزة، وأنا مقتنعة أن الممثل لابد أن يقدم كل الأدوار بمختلف أعمارها ولكن فى حدود المناسب.بدأت افهم الشخصية وأبعادها وعلاقة الشخصية بالأدوار الأخري، حتى التي لم التقي بها مثل شخصية والد مؤنس، ولكن لابد من تكوين خلفية عن جميع الشخصيات فى العمل.أضحكني هذا الكوميكس، فهو لطيف جداً وسعدت أن الجمهور تفاعل مع هذه الجمل رغم بساطتها، ولكن لأنها تقال من الفنان سيد رجب، استطاعت أن تعلم مع الناس.أعتبر هذه التجربة الانطلاقة الحقيقية فى مشواري الفني، واستفدت وتعلمت من هذا التجربة كثيراً وفخورة بمشاركتي مع نجوم كبار مثل مني زكي، سيد رجب، محمد فراج، محمد ممدوح.أري أنها أفكار جديدة لم تناقش من قبل، ولابد من تناولها فى السينما والدراما، والمسلسل ناقش عدة رسائل مختلفة مثل العنف ضد المرأة، الطلاق الشفوي، الاغتصاب الزوجي.منى زكي أكثر من رائعة فهى فنانة محترمة جدا، ورقيقة جدا وتعشق الفن وشخصية لها تاريخ محترم، وأنا سعدت جداً بالتعاون معها، هى وباقي فريق العمل.أري إنها أحد نقاط القوة فى المسلسل، خاصة أن جميع الشخصيات مركبة سواء هنا أو مؤنس أو بدر أو حازم أو أمينة أو شخصيتي، كل هذه الشخصيات مركبة، أحيانا تتعاطف معها وأحيانا تكرهها.كنت أتابع موسي، الاختيار، لعبة نيوتن.من وجهة نظري لعبة نيوتن فى مكانة خاصة عن غيره من المسلسلات، وهذا لايعني أن باقي المسلسلات ليست جيدة، ولكن لعبة نيوتن فكرة جديدة ومختلفة ومتميزة.مما لاشك فيه أن هناك فرق شاسع بين الرقص المعاصر فى مصر وفى الخارج، فنحن فى مصر نحتاج إلى تسليط الضوء عليه، حتى يصل إلى عدد كبير من الناس، وأتمني أن يكون له مساحة أكبر فى السينما والتلفزيون.لابد أن ندعم الرقص الشرقي، فلا نجعله مقصور على المسرح فقط، لابد أن يسلط التليفزيون والسينما الضوء عليه، كما حدث فى مسلسل "لعبة نيوتن".استعد حاليا لمسلسل جديد سيكون على إحدى المنصات الالكترونية مابين عشرة إلى خمسة عشر حلقة، ولكن لا استطيع الإفصاح عن أي تفاصيل الآن.