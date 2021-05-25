رونالدو يفكر في الرحيل عن يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يفكر بالفعل بالرحيل عن صفوف البيانكونيري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وأفادت بعض التقارير الصحفية بأن كريستيانو رونالدو سوف يجتمع الأيام المقبلة مع إدارة يوفنتوس من أجل حسم مستقبله بشكل نهائي.









وأشارت التقارير الصحفية إلى أن رونالدو ارتبط بالعودة إلى ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلى ارتبط بالإنتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.









وقال حسين ياسين مراسل بي إن سبورت عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" رأيي أن كريستيانو ويوفنتوس يرغبان في إنهاء تلك الحقبة، يوفي للتوفير مالياً في ظروف صعبة وكريستيانو لإيجاد تحدٍ جديد يختم به مسيرته ".









واختتم ياسين تصريحاته قائلا:" المشكلة هي إيجاد نادي يلبي طموحات النجم البرتغالي مادياً ومعنوياً، هذا هو الموضوع بكل بساطة ".