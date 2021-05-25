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موسيماني يدرس الدفع بالساحر أمام نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
على خلاف
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يدرس المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الدفع باللاعب الدولي التونسي علي معلول أساسياً أمام مباراة نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة السوبر الأفريقي.

 

علي معلول يقترب من المشاركة مع الأهلي أمام نهضة بركان

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي مساء الجمعة المقبلة، بقطر حيث تجمع المواجهة بين بطلي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

 

من جانبه يرغب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في الاستعانة بخدمات الظهير الأيسر التونسي علي معلول ليكون أحد الأوراق الرابحة أمام نهضة بركان بعد تماثله للشفاء.

 

ويغيب علي معلول عن مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي منذ مباراة بايرن ميونيخ الألماني يوم 8 فبراير الماضي بكأس العالم للأندية بقطر للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية.

 

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