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ضبط أشهر مزور عملات في الإسكندرية 

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  من ضبط عاطل  57  سنة له معلومات جنائية ومقيم دائرة قسم ثان العامرية وبحوزته مبلغ مالي وقدرة (77،000 جنيه "عملات ورقية مقلدة للعملة الوطنية فئتي  100، 200 جنيه) حال سيره دائرة قسم المنشية.

وبمواجهته أعترف، وقرر بقيامه بتقليد تلك العملات المالية بنفسه باستخدام بعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة وذلك بإحدى الشقق المٌستأجرة الكائنة بمساكن طلعت مصطفى دائرة قسم الدخيلة.

وتم استهداف الشقة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وضُبط بداخلها ( طابعة، ماسح ضوئي " سكانر " - لاب توب كمبيوتر- 2 قطاعة ورق - مكبس ورق - ماكينة لصق - ماكينة صنفرة بكرة صنفرة- مكواة كهربائية - سيشوار هوائي- 5 زجاجات حبر صغيرة الحجم "مختلفة الألوان " - 2 زجاجة تنر - 2 علبة ورنيش زجاجي - 2 زجاجة صمغ عدسة مُكبرة - 2 مقص معدني - 7 أفرخ ورق مطبوع عليها فئة 200 جنيه على الوجهين - كمية من الأفرخ الورقية المُعدة للطباعة - 2 هاتف محمول - 2 سلاح أبيض " كتر "  مبلغ مالى وقدرة 2000 جنيه  مُقلدة للعملة الوطنية فئة 200 جنية ).

وتم التحفظ على المضبوطات، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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