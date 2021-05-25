كيف يستهدف الاحتيال الرومانسي كبار السن وكيفية تجنبه

بحثنا مؤخرًا كيف يمكن لكبار السن تجنب الوقوع ضحية لأشكال مختلفة من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. نستعرض هنا أكثر أنواع الاحتيال تكلفة للتأثير على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكبر - عمليات الخداع للمواعدة عبر الإنترنت، والمعروفة أيضًا باسم الحيل الرومانسية. وفقًا لتقرير صادر عن لجنة التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة، أفادت بأن هذه الفئة العمرية خسرت ما يقرب من 84 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال تعتمد على أسلوب المواعدة الخادعة عبر الإنترنت في عام 2019، مع خسائر في عمليات الاحتيال المتعلقة بالأعمال الحكومية وأنواع مختلفة من الاحتيال في اليانصيب. وزاد جائحة فيروس كورونا من المشكلة، حيث انتشرت المواعدة عبر الإنترنت بشكل كبير بين الناس من مختلف الأعمار.





الجيل الأكبر سنًا يثق بطبيعته في مصادر الانترنت وقد لا ينتبه إلى المخاطر التي تجلبها منصات المواعدة عبر الإنترنت، أو لمخاطر التكنولوجيا بشكل عام. دعونا نراجع بعض العلامات الشائعة للحيل الرومانسية، وكذلك كيف يمكن للأشخاص الأصغر سنًا مساعدة أقاربهم الأكبر سنًا في اكتشاف المخاطر. الكشف عن هذه المخاطر سيقف حتى الأجيال الشابة في وضع جيد.





تبدو اَمنة للغاية!

سيحاول المحتالون المغامرون تجربة مجموعة متنوعة من الحيل للانضمام عن غير قصد إلى حلقات غسيل الأموال. عندما يتعلق الأمر بمنصات المواعدة عبر الإنترنت، عادةً ما تكون الصور هي مصدر الجذب، يستخدم المحتالون عادةً صورًا جذابة للعارضات أو يسرقون الصور من الملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص آخرين.

لحسن الحظ، هناك طريقة سريعة للتحقق مما إذا كان الهدف يشعر أن شيئًا ما مزيف. يجب أن يقوم المستخدم بإجراء بحث عكسي سريع للصورة باستخدام بحث صور جوجل للتأكد من ما إذا كانت الصورة مزيفة أو مسروقة.

محاولة نقل المحادثة لمنطقة أكثر خصوصية؟

تحتوي معظم منصات المواعدة ذات السمعة الطيبة على أنظمة للكشف عن محتالين المواعدة، لذا لتجنب إطلاق هذه الإجراءات الأمنية، يحاول المحتالون نقل المحادثة بعيدًا عن حدود منصة المواعدة في وقت مبكر جدًا. سيحاول هؤلاء المحتالون إقناع الضحية بالكشف عن رقم الهاتف المحمول أو عنوان البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتمكنوا من التواصل معهم بطريقة أكثر شخصية.





يمكن اعتبار الانتقال في وسيلة التعارف للمستوى الشخصي أمرًا طبيعيًا، فإن القيام بذلك في غضون بضع رسائل يجب أن يؤدي إلى ضبط الإنذارات الداخلية. بالإضافة إلى فإن مشاركة مثل هذه المعلومات الشخصية مع شخص غريب افتراضي ليس بالأمر الأذكى للقيام به.





هل يمكننا إعداد موعد لقاء؟

عادةً ما يكون التتويج الناجح للتودد عبر الإنترنت هو موعد شخصي. وفي حالة المحتالين الرومانسيين الذين عادةً ما ينتحلون شخصية شخص آخر، فإن تحقيق هدفهم سيعرضهم ويعرض فرصهم في جني الأموال للخطر. ولهذا يميل المحتالون لانتحال شخصية محترفين يلهمون الثقة ويتعين عليهم السفر كثيرًا للعمل. غالبًا ما يتخذون ستار العسكريين أو الدبلوماسيين أو مندوبي المبيعات لأن الأعذار المتكررة مثل "سيتم إرسالي إلى قاعدة جديدة" أو "يجب أن أسافر إلى مؤتمر" مما يقلل من الاشتباه.

يعد إلغاء الخطط بين الحين والآخر أمرًا طبيعيًا في روتين الحياة؛ ولكن إذا تجنب أحد المواعدين كل محاولة في الاجتماع، فيجب على قريبك أن يشك على الفور ويتساءل عن دوافع الطرف الاَخر.





أهلا! انا أحبك!

الشيء الذي يجب أن يزعج قريبك بشكل مباشر هو عندما يكون الاهتمام والتعبير عن الحب الجديد عبر الإنترنت سريعًا. إن قول "أحبك" أو ارتباط قريبك عاطفيا في غضون الأيام القليلة الأولى من المحادثة أمر غير مطمئن.

السبب الذي يجعل المحتالين يتحركون بسرعة كبيرة هو أنهم يريدون إيقاع الضحايا عن طريق جذبهم بواسطة العاطفة وجعلهم يشعرون بأنهم مرغوبون. بمجرد أن يتمكنوا بكلامهم اللطيف والرومانسي، ينتقلون للمرحلة التالية - المحافظ والحسابات المصرفية.





أنا في مشكلة! هل يمكنك إنقاذي؟

بمجرد أن يعتقد المحتال أنهم تحدثوا إلى ضحيتهم لفترة كافية وأقاموا علاقة قوية بما فيه الكفاية، فسوف ينتقلون لطلب المال أو حتى الخدمات. عادة ما تكون الطلبات الأولى لشيء صغير، مثل دفع فاتورة الطبيب البيطري للحيوان المريض أو شراء بعض الأدوية. في حالة حدوث ذلك، سيبدأون في رفع المستوى عن طريق طلب مبالغ أكبر سيحتاجون إليها للخروج من مشكلة أو مساعدة أحد أقاربهم الذين هم في أمس الحاجة إليها.

هذه ليست مجرد سيناريوهات افتراضية: امرأة واحدة من كاليفورنيا تم خداعها لغسل 200 ألف دولار أمريكي صنعها شريكها عبر الإنترنت من أنشطة غير مشروعة مختلفة. تم خداع امرأة أخرى من مدخراتها طوال حياتها التي تزيد عن 55000 دولار أمريكي. وهذه الأمثلة بسيطة مما يحدث.





نصيحة نهائية

لقد حد فيروس كورونا بشدة من خيارات الناس للبحث عن الرومانسية والرفقة، مما جعل الكثيرين يعتمدون على منصات المواعدة عبر الإنترنت. هذا ليس أمرا سيئا في حد ذاته، ولكنه ينطوي على قدر معين من المخاطرة؛ لذلك، من الحكمة التعامل مع قدر محتمل بجرعة من الشك واليقظة. إذا شرع أحد كبار السن في عائلتك في علاقة رومانسية عبر الإنترنت وكنت تشك في أنه قد يكون بالفعل ضحية لعملية احتيال، فهناك العديد من العلامات التي قد تساعدك على كشفهم:

• لا يرغب المجرمون في التحدث عن علاقتهم الرومانسية عبر الإنترنت وتقديم الأعذار لعدم لقائهم "بشريكهم" أو حتى إجراء مكالمة فيديو معهم.

• قد يظهر المجرمون ارتباطًا قويًا بشخص قابلوه عبر الإنترنت مؤخرًا.

• قد يصبح المجرمون دفاعيين أو حتى مضطربين إذا طرحت الكثير من الأسئلة حول شريكهم الرومانسي والتي لن يعرفوا كيف يجيبون عليها.

• يقومون بإظهار إيصالات تحويل أموال لأشخاص لم يقابلوهم من قبل

إذا كان أي من هؤلاء يصف قريبا أو صديقا، فمن المحتمل أن تجري مناقشة صريحة معهم حول ما يجري. يعتبر الاحتيال الرومانسي جريمة لا يتم الإبلاغ عنها غالبا، حيث يميل العديد من الضحايا إلى الشعور بالخجل من التعرض للخداع. من خلال الملاحظة و المناقشه مع أحبابك قد تجنبهم خسارة الأموال والأزمات العاطفية.