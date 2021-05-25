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إنقاذ 100 مهاجر بينهم نساء ورضع جنوبي تونس

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
وكالات
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أنقذت وحدات من البحرية التونسية مئة مهاجر غير شرعي كانوا أبحروا من السواحل الليبية، وذلك قبالة سواحل جرجيس بجنوب تونس، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع التونسية اليوم الثلاثاء.

 

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الوحدات البحرية تدخلت مساء أمس الإثنين، عبر دورية عسكرية لإنقاذ مئة مهاجر ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وبينهم 10 نساء وثمانية رضع، وذلك بالتنسيق مع مركز تنسيق البحث والإغاثة في روما.

 

وأفادت الوزارة بأن المهاجرين كانوا على متن زورق مطاطي شمال شرق جرجيس، على بعد 40 كيلو متر، داخل منطقة البحث والإنقاذ التونسية.

 

ونقلت الوزارة عن المهاجرين القول إنهم أبحروا فجر أمس الاثنين من السواحل الليبية في اتجاه الفضاء الأوروبي.

 

وتأتي عملية الإنقاذ بعد أيام من غرق مركب لمهاجرين، وفقدان أكثر من 50 مهاجرا، في حين تم إنقاذ 32 من بنجلاديش جرى نقلهم إلى ميناء جرجيس.

 

وكان المهاجرون انطلقوا أيضا من سواحل زوارة الليبية.

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تونس انقاذ مهاجرين

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