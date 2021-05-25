مبيعات التجزئة في بريطانيا تعاود الانخفاض بعد فورة أبريل

قال تجار تجزئة في بريطانيا، إن المبيعات عاودت التراجع إلى المستويات المعتادة في وقت سابق من الشهر الجاري بعد فورة في الطلب في أبريل، إذ سمح تخفيف قيود العزل العام بإعادة فتح متاجر السلع غير الضرورية للمرة الأولى منذ شهور.





وقال اتحاد الصناعات البريطاني إن مؤشره الشهري بشأن ما إذا كانت المبيعات أكثر أو أقل من الطبيعي في هذا الوقت من العام انخفض إلى سالب ثلاثة في مايو من 16 في أبريل، مما يشير إلى مستويات شبه طبيعية.





وقال بن جونز الخبير الاقتصادي بالاتحاد “أشار بعض تجار التجزئة إلى أن زيادة الطلب بعد إعادة الفتح المبدئية لمتاجر السلع غير الضرورية في مطلع أبريل ليست قصيرة الأجل أو أضعف من المتوقع”.





وسجلت متاجر الملابس والأطعمة المتخصصة مبيعات أقل من المتوسط، في حين ظل الطلب قويا في المتاجر الكبرى ومتاجر الأجهزة والأثاث.





وأظهرت البيانات الرسمية لمبيعات التجزئة في أبريل ارتفاع أحجام المبيعات 9.2 بالمئة على أساس شهري، وأشارت إلى أن الأحجام زادت عشرة بالمئة عن مستويات ما قبل الأزمة.





وتناول المسح الذي أجراه اتحاد الصناعات البريطاني الفترة من 28 أبريل إلى 17 مايو، أي قبل السماح للحانات والمطاعم بتقديم الخدمة للزبائن في الداخل، واستند إلى إجابات 45 من سلاسل التجزئة.



