المسلسل التاريخي "عمر بن عبد العزيز" يوميا على قناة اقرأ

استكمالا لدورها في عرض الأعمال الفنية الهادفة، تبدأ قناة اقرأ خلال الفترة القادمة، عرض مجموعة من أشهر المسلسلات التاريخية التي تركت بصمة في تاريخ الإعلام العربي ارضاء لأذواق ورغبات مشاهديها ولتنويع المحتوى الذي تقدمه.

حيث تعرض القناة يوميا في تمام الساعة ٨:١٥ صباحا مسلسل "عمر بن عبد العزيز" الذي قام ببطولته الفنان نور الشريف، وجسد خلاله شخصية الخليفة الأموي المشهور بالصلاح والعدل، والذي عرف بلقب "خامس الخلفاء الراشدين".

المسلسل يعاد يوميا الساعة ١:٣٠ ظهرا، ويشارك في بطولته عمر الحريري، عبد الرحمن أبو زهرة، أشرف عبد الغفور، هالة فاخر، محمد رياض، سوسن بدر، مديحة حمدي، سيد زيان، عبير الشرقاوي، تأليف عبد السلام أمين، ومن إخراج أحمد توفيق.