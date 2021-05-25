نرصد إنجازات إدارة ذوي الهمم لتجهير وتأهيل المتاحف المصرية لاستقبالهم

تُعد الإدارة العامة لذوي الهمم في قطاع المتاحف التابع للمجلس الأعلى للآثار إحدى الإدارات المتميزة بنشاط ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر ولوحظ في العديد من المتاحف الأثرية التي بدأت تتمتع بإمكانيات تتيح الزيارة لفئة "ذوي الهمم" من المجتمع المصري، ومن السائحين.



وكلمة ذوي الهمم، هي مصطلح يشير إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة سواء الحركية أو البصرية أو السمعية، وتدعم وزارة السياحة والآثار تلك الإدارة متمثلة في وزير السياحة والآثار، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، ووبالتعاون مع الإدارة الهندسية بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، وكذلك جمعية مشوار التحدي للتنمية والبيئة، وجمعية شروق مصر.



وقد تم تفعيل العمل بهذه الإدارة في يناير 2020، واستطاعت على مدار عام ونصف العام، تحقيق عدد من النجاحات المتوالية، ومن تلك الأعمال رفع كفاءة وتأهيل المتاحف من خلال الإتاحة الهندسية للأشخاص ذوي الهمم، وكبار السن.



وكذا عمل مسار زيارة مدعم ببطاقات شارحة وبروشور وبانلز لوصف قاعات العرض المتحفي بطريقة "برايل" ليخدم الأشخاص ذوي البصيرة، وتركيب لوحات إرشادية بلغة الإشارة لتخدم الصم، وجاري التجهيز لتوفير كراسي متحركة في المتاحف.



وتم ذلك في بعض المتاحف حتى أصبحت متاحف نموذجية متكاملة جاهزة لاستقبال الأشخاص الهمم بكافة احتياجاتهم، ومن تلك المتاحف:



متحف المركبات الملكية في القاهرة، ومتحف مطار القاهرة الدولي مبنى٣، ومتحف الفن الإسلامي، ومتحف البريد المصري التابع للهيئة العامة للبريد، والمتحف المصري في التحرير، ومتحف جاير أندرسن، وجاري الانتهاء من الأعمال في متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والغردقة.



إلى جانب ذلك قامت الإدارة بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل الفنية والحرف التراثية، وعمل المعارض الفنية والتشكيلية ذات الأعمال المتميزة التي قام بها ذوي الهمم، وتنمية قدراتهم من خلال اكتشاف مواهبهم وتطويرها للعمل على دمجهم بالمجتمع من خلال ارتيادهم المتاحف



وكذلك حملات التوعية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل تجنبًا لحدوث أي إصابة، من خلال الالتزام بتطبيق واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا Covid 19، وكذلك المشاركة في الاحتفالات الدولية والعالمية والمحلية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومحاربات السرطان والأيتام.



وتقوم الإدارة من خلال المقالات التخصصية بالعمل على توعية وتعريف جمهور ومتابعي الصفحة الرسمية الخاصة بالإدارة على كافة أنواع الإعاقات، كل واحدة على حدة حتى يتسنى لها تقديم الحلول حول كيفية التعامل مع ذوي الهمم، وكيفية مواجهة المشكلات وتفاديها قبل حدوثها.