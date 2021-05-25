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ماكرون: اعتقال زعماء مالي "انقلاب من داخل انقلاب"

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، اعتقال واحتجاز قادة في مالي بـ"انقلاب من داخل انقلاب"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على المسؤولين عنه.

 

وقال ماكرون للصحفيين في ختام قمة للاتحاد الأوروبي: "نحن مستعدون لاتخاذ عقوبات تستهدف المشاركين العملية خلال الساعات المقبلة".

 

وأفادت وكالة "فرانس برس"، في وقت سابق، بأن العسكريين في مالي اعتقلوا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وذلك عقب الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة تم فيها استبدال وزيري الدفاع والأمن.

 

وقررت السلطات الانتقالية في مالي استبدال العقيد موديبو كونيه بالجنرال سليمان دوكوريه في منصب وزير الأمن، والعقيد ساديو كامارا بالجنرال محمدو الأمين بالو في منصب وزير الدفاع.

 

وعلى الرغم من ذلك تغلب العسكريون على تشكيلة الحكومة الجديدة، التي تم تكليف مختار وان بتشكيلها في الـ14 من مايو الجاري، بعد استقالة الحكومة الانتقالية.

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مالي ماكرون زعماء مالي الرئيس الفرنسي

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