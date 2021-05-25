السبت.. أبطال مسلسل "أحسن أب" في ضيافة عمرو الليثي على "الحياة"

في سهرة كوميدية خاصة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، نجوم وأبطال مسلسل " أحسن أب" ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة .

ويحل النجم علي ربيع والمخرج معتز التوني ونجوم العمل هاجر أحمد وخالد عليش ومحمد الليثي والطفل كريم حسين والذي نال اشادة المشاهدين .

وتتناول الحلقة كشف العديد من الكواليس الكوميدية والأسرار الخاصة بمسلسل "أحسن اب " ونجاحه الكبير عبر شاشة قناة الحياة ، والتحديات التي واجهة فريق العمل اثناء التصوير بسبب فيروس كورونا ، وتجربة الـ ١٥ حلقة للمسلسل.

كما يتطرق اللقاء الي أبرز المواقف الطريفة بين نجوم المسلسل وروح المحبة والتعاون بينهم، وعلي جانب اخر يتحدث علي ربيع عن ابرز مشاريعه الفنية ، ومشروع فيلم سينمائي يجمعه مع الطفل كريم حسين.

كما يتحدث الفنان الشاب محمد الليثي عن شخصية "بولا" بأحداث المسلسل والتي نالت استحسان الجماهير .

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء السبت المقبل، علي شاشة قناة الحياة.