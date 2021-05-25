السبت.. أبطال مسلسل "أحسن أب" في ضيافة عمرو الليثي على "الحياة"
في سهرة كوميدية خاصة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، نجوم وأبطال مسلسل " أحسن أب" ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة .
ويحل النجم علي
ربيع والمخرج معتز التوني ونجوم العمل هاجر أحمد وخالد عليش ومحمد الليثي والطفل كريم
حسين والذي نال اشادة المشاهدين .
وتتناول الحلقة
كشف العديد من الكواليس الكوميدية والأسرار الخاصة بمسلسل "أحسن اب " ونجاحه
الكبير عبر شاشة قناة الحياة ، والتحديات التي واجهة فريق العمل اثناء التصوير بسبب
فيروس كورونا ، وتجربة الـ ١٥ حلقة للمسلسل.
كما يتطرق اللقاء
الي أبرز المواقف الطريفة بين نجوم المسلسل وروح المحبة والتعاون بينهم، وعلي جانب اخر
يتحدث علي ربيع عن ابرز مشاريعه الفنية ، ومشروع فيلم سينمائي يجمعه مع الطفل كريم
حسين.
كما يتحدث الفنان
الشاب محمد الليثي عن شخصية "بولا" بأحداث المسلسل والتي نالت استحسان الجماهير
.
يذاع برنامج "واحد
من الناس" في العاشرة مساء السبت المقبل، علي شاشة قناة الحياة.