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طرق الحصول على لقاح كورونا وخطوات التسجيل في الموقع الرسمي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 06:20 م
الحصول على لقاح كورونا
الحصول على لقاح كورونا
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يبحث الكثيرون عن طرق الحصول على لقاح كورونا ولاسييما الفئات التي حددتها وزارة الصحة والسكان، والتي يحق لها التسجيل لطلب الحصول على اللقاح، وهي الفئات ما فوق 18 عاماً.

الحصول على لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان 3 فئات يحق لها التسجيل في لقاح كورونا، والتي تضمنت الأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي، إلى جانب أصحاب المراض المزمنة، وكبار السن.

رابط مباشر بشأن التسجيل في لقاح كورونا

ويمكن للفئات المستحقة التسجيل في لقاح كورونا عبر موقع حجز اللقاحات بعد إطلاقه، والذي نتيحه لحضراتكم من خلال الضغط "هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا".

خطوات التسجيل في لقاح كورونا

الدخول إلى موقع التسجيل في لقاح كورونا عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

تحديد أي فئة تنتمي إليها.

اختيار الفئة المحددة.

ملء البيانات ووضع الإسم والمحافظة وبيانات الاتصال.

إرفاق التقارير الطبية التي تثبت المرض المزمن.

موقع التسجيل في لقاح كورونا وحجز الجرعات

وأتيح التسجيل في لقاح كورونا عبر موقع حجز جرعات لقاح كورونا، الذي فتح أبوابه في فبراير 2021، وفي الموعد المحدد له، من أجل تلقي طلباتع الحصول على لقاح كورونا، للحد من انتشاره على أمل التخلص من الجائحة.
 
إمكانية التسجيل في لقاح كورونا

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، في وقت سابق، عن انطلاق التسجيل في لقاح كورونا بفتح الموقع الإلكتروني، واوالذي كان يوم االأحد 28 فبراير، حيث بدأ تسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن  وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عاما، لتلقى لقاحات فيروس كورونا.

الأوراق المطلوبة من أجل التسجيل في لقاح كورونا

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن التسجيل في لقاح كورونا موقع يتطلب من المواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويقوم الموقع تلقائيًا بتحديد الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية  للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.

موقع التسجيل في لقاح كورونا

وأمرت هالة زايد بضرورة البدء فيالتسجيل في لقاح كورونا للفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات "قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية"، إضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي.

التسجيل في لقاح كورونا والرسائل النصية

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات، عبر موقع حجز جرعات لقاح كورونا.

لقاح كورونا لمن هم تخطوا الـ18 عاماً

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الأشخاص فوق سن 18 عاما يمكنهم التسجيل على موقع تسجيل وحجز لقاح كورونا من أجل الحصول على اللقاح بمراكز اللقاحات المختلفة.

استعدادات الوزارة لتلقي لقاح كورونا

وأعلنت وزارة الصحة، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

استفسارات المواطنين بشأن لقاح كورونا

وخصصت الوزارة عدداً من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.




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