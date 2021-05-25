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رشا الخطيب تنضم لمسلسل "الحلم" للمخرج حسني صالح

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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انضمت الفنانة والإعلامية رشا الخطيب، مؤخرا لأسرة مسلسل "الحلم" الذي يتولى إخراجه حسني صالح.

المسلسل تدور أحداثه في منطقة خان الخليلي، حيث يتناول حكايات عن الأسر المصرية الأصيلة، ويركز فقط على القيم الإيجابية والهادفة التي تبني وتعزز قيم المصريين.

"الحلم" بطولة محمد رياض، ونضال الشافعي، صابرين، ووفاء عامر، وكمال أبو رية، وأنوشكا، ومدحت تيخة، ورشا الخطيب، وياسمين جمال ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، ومن إخراج حسني صالح.

يذكر أن الفنانة رشا الخطيب تعاونت مع المخرج الكبير حسني صالح في مسلسل" بنت القبائل" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا عقب عرضه على الشاشة، وشارك في بطولته حنان مطاوع، وعمرو عبد الجليل، ومحمد رياض، ومحمود عبد الغني، منة فضالي، ومدحت تيخة، وأشرف عبد الغفور، وبهاء ثروت، إنعام الجريتلي، مفيد عاشور، ومن تأليف الكاتب شاذلي فرح.


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