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وفد صربي رسمي يزور أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة بالفسطاط

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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زار وفد صربي رسمي برئاسة إيجور ميروفيتش حاكم إقليم "فويفودينا"، منطقة أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، وتأتي زيارة الوفد في إطار زيارته الرسمية لمصر، وبعد انتهاء لقائهم مع وزير السياحة والآثار صباح اليوم.

وبدأ الوفد جولته السياحية بزيارة المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث اصطحبتهم السيدة فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، في جولة شملت قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، حيث أبدي الوفد إعجابه الشديد بما تم إنجازه بالمتحف.

وكذا بما يضمه من قطع آثرية فريدة بالإضافة إلى أسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات. وقد حرص أعضاء الوفد علي التقاط الصور التذكارية لهم أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم يوم ٣ أبريل الماضي.

وفي منطقة أهرامات الجيزة، كان في استقبال الوفد أشرف محي الدين مدير عام المنطقة والذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة حيث أبدي ميروفيتش سعادته برؤية الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من العالم القديم.

ولفت إلى أنها أول مرة يزور فيها منطقة الأهرامات، كما حرص على زيارة الهرم الأكبر من الداخل معربًا عن إنبهاره بطريقة بنائه.

ثم توجهت الزيارة إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية للزيارة ثم أنهي الوفد جولتة بزيارة منطقة تمثال أبوالهول، وأعرب الوفد عن أعجابه بما شاهده من كنوز أثرية وما عرفه عن الحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات.

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