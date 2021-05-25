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موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره البنك الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من شهر يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد في التوقيت الحالي لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري.

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