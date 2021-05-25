بايرن ميونخ ينافس برشلونة على نجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية عالمية أن مهمة برشلونة الإسباني في التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي لن تكون سهلة لأنه يواجه منافس قوي على ضم النجم الهولندي.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن بايرن ميونخ الألماني يسعى هو الآخر للتعاقد مع فينالدوم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن فينالدوم أصبح لاعب حر بعد أن إنتهى عقده مع ليفربول الإنجليزي، حيث فضل نجم خط الوسط عدم تجديد عقده وخوض تجربة جديدة.

ولفتت الشبكة العالمية أن النجم الهولندي البالغ من العمر 30 عاماً ارتبط طوال الأشهر الماضية بالانضمام إلى برشلونة لكن العديد من الأمور قد تجعل الوجهة مختلفة منها مستقبل مواطنه رونالد كومان المدير الفني للبارسا واقتحام بايرن ميونخ الصفقة.