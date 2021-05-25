Advertisements

ستاندرد آند بورز: إعادة هيكلة الديون سيكلف البنوك اللبنانية نسبة كبيرة من الناتج المحلي

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
Advertisements

حذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني من أن إعادة هيكلة الديون الحكومية وشطب الأصول قد يكلف البنوك اللبنانية ما يتراوح بين 30% و134% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2021.

كما أفادت ستاندرد آند بورز بأن حل الأزمة السياسية في لبنان أمر بالغ الأهمية لبدء عملية إعادة الهيكلة وقد يؤدي التأخير إلى تعقيد التعافي.

وأوضح تقرير الوكالة بأن القطاع المصرفي في لبنان لم يشهد حتى الآن صفقات اندماج أو إغلاق للمصارف اللبنانية ، لكنها تتوقع حدوث ذلك في 2021 – 2022.

أخبار تهمك

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

فيروس قاتل أخطر من كورونا.. بيان جديد من الصحة العالمية

منذ يوم

عاجل - ليفربول يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

سر عدم تظلم الزمالك على عقوبة نجم الفريق

منذ ساعة و 8 دقيقة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ يومين

تعرف على تصنيف ريال مدريد وبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل..خروج شريف دسوقي من المستشفى بعد بتر قدمه

منذ حوالي 8 ساعات

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يدرس الدفع بالساحر أمام نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. أمير قطر يدعو السيسي لزيارة الدوحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 9 ساعات

في 4 أيام.. مصر تزلزل الأرض من تحت أقدام إثيوبيا و"بايدن" يقدم فروض الطاعة

منذ حوالي 20 ساعة

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات الزمالك الـ5 القادمة

منذ ساعة و 21 دقيقة

برشلونة يخطط لضم نجم ألكمار

منذ أقل من ساعة

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:44 م

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

09:30 ص

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

10:51 ص

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

04:59 م

عاجل - ليفربول يحسم صفقة من العيار الثقيل

05:02 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»