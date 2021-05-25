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انطلاق مناورات تمرين "عين الصقر 2" بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها اليونانية

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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انطلقت اليوم من قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي مناورات تمرين "عين الصقر 2".

 

وبدأ التمرين بعدة طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية “F-15C” وطائرات القوات الجوية اليونانية “F-16”، حيث تمحورت سيناريوهات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي.

 

وعد قائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني تمرين "عين الصقر 2" من التمارين الجوية الثنائية الواعدة للقوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية الصديقة, حيث حققت النسخة الأولى التي أقيمت في قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية نجاح على جميع الأصعدة الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، الذي من شأنه دعم استقرار الأمن الوطني للبلدين ويدعم أواصر التعاون العسكري المشترك للقوات المسلحة وذلك بتوحيد المفاهيم العملياتية والتكتيكية وتبادل الخبرات.

 

وأشار إلى أن التمرين سبقه عدة اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناء على ذلك وُضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية .

 

وأشار اللواء القحطاني إلى أن التمرين يهدف إلى تطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها، وتبادل الخبرات العسكرية لما فيه صالح البلدين الصديقين.

 

يذكر أن التمرين ينفذ باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لجائحة كورونا.

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مناورات عين الصقر اليونان القوات الجوية السعودية

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