وول ستريت ترتفع بدعم مكاسب أسهم التكنولوجيا وانحسار مخاوف التضخم

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الضخمة، إذ انحسرت مخاوف التضخم وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لليوم الرابع على التوالي.





وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 34.7 نقطة بما يعادل 0.10% إلى 34428.66 نقطة.





وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.9 نقطة أو 0.21% إلى 4205.94 نقطة,





وزاد المؤشر ناسداك المجمع 60.4 نقطة أو 0.44% إلى 13721.543 نقطة.