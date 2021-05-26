طوب مصنوع من الرمل.. مشروع جديد يحصل على براءة اختراع

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الندوة التي أقامتها جامعة العلوم الحديثة والآداب بأكتوبر MSA حول دور الشباب في خدمة قضايا التنمية المستدامة، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفراس بحضور عدد من أساتذة الجامعة وطلابها.





وكشفت "فؤاد" خلال الندوة أن الوزارة تعمل على تنفيذ أحد المشروعات الشبابية في محمية سالوجا وغزال والحائز على جائزة دولية في مجال السياحة البيئية، موضحة أن الوزارة تقدم العون لأي شاب يتقدم بفكرة مشروع متميزة للوزارة.





وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على الدعوة وعلى اهتمامهم بالموضوعات البيئية ووجهت عدة نصائح للشباب بضرورة الحفاظ على البيئة والبدء بأنفسهم فالسلوك الفردي كإطفاء الأنوار غير الضرورية وإغلاق الصنبور واستخدام الدراجات سلوك بسيط، ولكنه يؤثر في المجمل على البيئة، فإذا فعل كل فرد تلك السلوكيات الإيجابية سنساهم في الحفاظ على البيئة التي هي جزء من حياتنا وصحتنا.





وأكدت على ضرورة تضمين البيئة ضمن المبادرات والمشروعات التي ينفذها الطلاب، ووجهت الدعوة لطلاب الجامعة لزيارة أحد المحميات والقيام بجولة داخلها مع احد المتخصصين البيئين لتقديم شرح واف للمحمية وما بها من كنوز طبيعية.



