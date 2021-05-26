Advertisements
طوب مصنوع من الرمل.. مشروع جديد يحصل على براءة اختراع
الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:53 ص
مارينا بشارة
Advertisements
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الندوة التي أقامتها جامعة العلوم الحديثة والآداب بأكتوبر MSA حول دور الشباب في خدمة قضايا التنمية المستدامة، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفراس بحضور عدد من أساتذة الجامعة وطلابها.
وكشفت "فؤاد" خلال الندوة أن الوزارة تعمل على تنفيذ أحد المشروعات الشبابية في محمية سالوجا وغزال والحائز على جائزة دولية في مجال السياحة البيئية، موضحة أن الوزارة تقدم العون لأي شاب يتقدم بفكرة مشروع متميزة للوزارة.
وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على الدعوة وعلى اهتمامهم بالموضوعات البيئية ووجهت عدة نصائح للشباب بضرورة الحفاظ على البيئة والبدء بأنفسهم فالسلوك الفردي كإطفاء الأنوار غير الضرورية وإغلاق الصنبور واستخدام الدراجات سلوك بسيط، ولكنه يؤثر في المجمل على البيئة، فإذا فعل كل فرد تلك السلوكيات الإيجابية سنساهم في الحفاظ على البيئة التي هي جزء من حياتنا وصحتنا.
وأكدت على ضرورة تضمين البيئة ضمن المبادرات والمشروعات التي ينفذها الطلاب، ووجهت الدعوة لطلاب الجامعة لزيارة أحد المحميات والقيام بجولة داخلها مع احد المتخصصين البيئين لتقديم شرح واف للمحمية وما بها من كنوز طبيعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نوال الدجوي، خلال الندوة على أهمية مراعاة البعد البيئي، نظرا لتأثيراته على كافة المجالات الأخرى، مشيرةً إلى حرص الطلاب على تضمينه في المشروعات والأبحاث التي ينفذها الطلاب بالجامعة، وإلى مراعاة الجامعة للبعد البيئي فالجامعة كانت حريصة على وجود نسبة كبيرة من المسطحات الخضراء، وعلى فصل المخلفات، كما نفذ عدد من الطلاب بقسم العمارة نموذجًا لطوب البناء صُنع من الرمل ليكون متوافق مع البيئة بدلًا من الطوب الذي يعتمد في صناعته على تجريف التربة والذي يلوث البيئة في صناعته، وقد حصل هذا المشروع على براءة اختراع.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements