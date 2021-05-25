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كارتيرون يحدد بديل فرجاني ساسي في الزمالك

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بديل التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق، بالموسم الجديد.

 

ويرتبط ساسي بالرحيل عن القلعة البيضاء، بنهاية الموسم الجاري في ظل انتهاء عقده، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

 

وطالب باتريس كارتيرون، إدارة ناديه بسرعة الحصول على توقيع نبيل عماد دونجا نجم بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويرغب كارتيرون، في التعاقد مع دونجا لتدعيم خط الوسط بالموسم الجديد، وإيجاد بديل للتونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

 

وأبدى دونجا، رغبته في وقت سابق اللعب لصفوف القلعة البيضاء، مطالبًا ناديه بالتساهل من أجل رحيله، في ظل تجديد عقده مؤخرًا.


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