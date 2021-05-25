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أحدث تطورات فيروس كورونا في مصر

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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يشهد فيروس كورونا في مصر، تطورًا كبيرًا في إجمالي عدد الإصابات والوفيات التي تعرف بالمتوسطة، إضافةً إلى فترة حضانة الفيروس التي تترواح من 5 إلى 6 أيام.

ويرصد "الفجر"، أحدث مستجدات فيروس كورونا في مصر.

إصابات كورونا

كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن إجمالي عدد حالات كورونا في مصر منذ بداية الجائحة، والتي وصلت إلى 254984 من ضمنهم 187446 حالة تم شفاؤها.

وكشفت التقارير أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مرحلة مستقرة على مدار الأسبوع الماضي فيما يخص أعداد الإصابات وكذلك أعداد الوفيات.

فترة حضانة الفيروس

وأعلنت وزارة الصحة، أن فترة حضانة فيروس كورونا تتراوح من خمسة إلى ستة أيام، وفي بعض الأحيان تصل إلى 14 يوما وهي فترة حضانة المرض، لذلك حددت منظمة الصحة العالمية بأن 10 أيام تكون مدة التعافي من الفيروس وهي فترة مناسبة للتعافي التام.

اللقاحات آمنة

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الآثار الجانبية للقاح كورونا، والتي وصفتها بأنها آمنة، وتشمل ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة أو عرقان أو صداعا بسيطا، لافتة إلى أن الآثار الجانبية للقاح كورونا تزول في غضون يومين بنفسها ولا تستدعي الطبيب.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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