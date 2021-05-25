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ريال مدريد يعلن يمدد عقد نجمه

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تمديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش موسماً إضافياً مع الفريق حتى نهاية يونيو من العام المقبل.

وكان مودريتش قد انضم إلى ريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي في صيف عام 2012، حيث حقق لقب الدوري الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات وكأس ملك إسبانيا مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات وكأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وأنهى ريال مدريد الموسم الماضي من الدوري الإسباني في المركز الثاني برصيد 84 نقطة، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد الذي توج باللقب.

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عقد نجمه ريال مدريد يعلن يمدد عقد نجمه ريال مدريد

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