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معلومات شيقة عن مملكة النحل.. اكتشفها

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يعتبر النحل من رتبة غشائيات الأجنحة، ووظيفتها إنتاج العسل وشمع النحل والتلقيح، ويوجد أكثر من 20.000 نوع من النحل، كما هناك وظائف مختلفة للنحل بعيدًا عن التلقيح وإنتاج العسل، ونستعرض عليكم إحدى هذه الوظائف في السطور التالية.

أحد الوظائف التي يقوم بها النحل العامل هي وظيفة "الحانوتي"، حيث تقوم النحلات بجمع الجثث وبقايا النحل من الخلية والتخلص منها، ولا يتوقف دور النحل الحانوتي على النحلات الميتة فقط، بل يقوم بطرد أي ذكر مريض أو فائض عن الحاجة في الأوقات الصعبة. 

ويتم التعرف على الذكور المريضة من خلال رائحتهم وطردهم فورًا ويتم إبعادهم وإبعاد أية ملوثات أخرى عن العسل واليرقات الصغيرة، كما أن النحل لا يتبرز في الخلية ولكنه يقوم بذلك أثناء الطيران في الخارج.

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