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بعد ظهوره في الهند.. أستاذ علم انتشار الأوبئة: هذه المرة الأولى الذي يصيب الفطر الأصفر البشر (فيديو)

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مرض الفطر الأصفر من الأمراض التي تصيب الزواحف، وكان نادرًا إصابته للبشر باستثناء الحالة التي ظهرت في الهند والتي تجمع بين الثلاث أنواع من الفطريات الأبيض والأسود والأصفر.

وأضاف "عنان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أنه لا داعي للقلق أو الهلع والذعر، مشيرًا إلى أن هذه الفطريات موجودة في البيئة ولكن إصابتها للجسم يكون عادة للناس الذين لديهم نقص في المناعة.

وأشار إلى أن إصابة الفطريات للجسم جاء نتيجة فرط استعمال أدوية الكورتيزون، مع إهمال النظافة العامة في المستشفيات والبيوت نتيجة تكدس المرضى في المستشفيات، مؤكدًا أن هذه الأمراض لا تنتقل من إنسان إلى آخر وليس لها علاقة مباشرة بفيروس كورونا ولكنه عدوى ثانوية تحدث نتيجة الإفراط في استخدام أدوية مثبطات المناعة وأدوية الكورتيزون خصوصًا لمرضى السكر.

وأوضح أن الإحساس بالأمان الزائد هو السبب في زيادة الإصابات والارتفاع الهائل في الأرقام التي تسجلها الهند يوميًا وهو ما يتسبب في ظهور نسبة من الأمراض النادرة، مستطردًا "الإفراط في استخدام بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا بدون استشارة طبيب يجعل الجسم مزرعة مفتوحة لأي بكتيريا أو فيروس أو فطريات وهي أصعب أنواع الأمراض".

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