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عضو الشيوخ عن زيارة وزير خارجية قطر لمصر: فريدة من نوعها وتطور مهم

الثلاثاء 25/مايو/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوح إن زيارة وزير خارجية قطر لمصر فريدة من نوعها وتطور مهم في العلاقات بين البلدين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن توجيه دعوة للرئيس السيسي يعني قطع مسافة في عودة العلاقات وتطبيق اتفاقية العلا.

وتابع إن الأصل في علاقة الدول هي المصالح ولا يوجد ثوابت في العلاقات بين الدول ولا توجد خصومة دائمة أو صداقة دائمة.

وأوضح أن من مصلحة مصر وجود علاقات جيدة مع الأشقاء والجيران في المنطقة والمهم ان يتم ترجمة التحركات القطرية لأفعال على أرض الواقع وهو الفيصل في تطور العلاقات وليس التصريحات والزيارات.

وتوقع عماد الدين حسين أن الفترة المقبلة ستشهد تبادل زيارات الخبراء ومن الوارد زيارة وزير الخارجية للدوحة.

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